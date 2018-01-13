МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский диджей Ричард Холл, больше известный как Moby, рассказал о просьбах ЦРУ распространять информацию о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Sputnik International.
По словам музыканта, действующие и бывшие сотрудники спецслужб, с которыми он сдружился за годы гастрольной деятельности, "действительно обеспокоены" так называемым "сговором" Трампа с Москвой. Moby утверждает, что агенты ЦРУ попросили его распространять информацию о том, что будущий американский президент — "агент Кремля".
"Так, они передали мне определенную информацию и сказали: "Послушай, в социальных сетях твоя аудитория больше, чем у кого-либо из нас. Не мог бы ты опубликовать некоторые из этих сведений таким образом, чтобы <…> как бы придать их там огласке", — заявил диджей.
Ранее стало известно о том, что "российское досье" — выдумка троллей с анонимных имиджбордов. "Документ" составили в шутку в начале ноября 2016 года и отправили республиканцу Рику Уилсону. Тот передал информацию в ЦРУ, а управление ее засекретило и включило в свой отчет.