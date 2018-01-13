Украинская полиция усилит работу на пунктах пропуска на границе с Крымом

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Украинские полицейские усилят работу на трех пунктах пропуска на границе с Крымом с целью противодействия преступности, сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины.

По данным МВД, необходимость усиления работы связанна со значительным потоком людей и транспорта, которые ежедневно пересекают границу. Как отмечается, в 2017 году контрольные пункты в обоих направлениях пересекли более 2,5 миллиона человек и около 410 тысяч транспортных средств.

"Украинские правоохранители фиксируют случаи похищения транспорта, который исчезает на территории Крыма и находится там. Поэтому полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют свою работу в направлении выявления и пресечения уголовных преступлений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом", — говорится в сообщении МВД в Facebook.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".