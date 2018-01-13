Под Одессой в здание заведения общепита выстрелили из гранатомета

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Неизвестный выстрелил из гранатомета в здание заведения общественного питания в Одесской области, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, происшествие произошло в ночь на субботу в городе Белгород-Днестровский под Одессой.

"В результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.