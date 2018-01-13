Бывший вице-президент Аргентины вышел на свободу

МЕХИКО, 13 янв – РИА новости. Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду, задержанный в ноябре по делу о незаконном обогащении, в пятницу вышел на свободу по решению суда.

Буду занимал должность вице-президента в 2011-2015 годах при президенте Кристине Фернандес де Киршнер. В 2014 году он был обвинен в коррупции в рамках дела о махинациях в бытность министром экономики.

По сообщению агентства Telam, суд удовлетворил прошение об освобождении, поданное защитой Буду. Судьи пришли к выводу, что нахождение его на свободе не представляет опасности для дальнейшего расследования деятельности бывшего вице-президента.