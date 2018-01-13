В Венесуэле объявили траур по погибшим при попытке доплыть до Кюрасао

МЕХИКО, 13 янв – РИА Новости. Губернатор венесуэльского штата Фалькон Виктор Кларк объявил в пятницу трехдневный траур в связи с гибелью молодых людей, утонувших в море при попытке добраться до острова Кюрасао.

"Мы сожалеем о гибели молодых рабочих, это заставляет скорбеть всю нашу фальконскую семью", – передает канал Globovision слова Кларка.

По последним уточненным данным, в результате крушения плавсредства в море погибли пять человек, еще 16 удалось обнаружить живыми на побережье Кюрасао. Всего на лодке плыло порядка 30 человек, судьба остальных пока не известна. Лодка разбилась о скалы у берега острова.

Трагедия произошла в тот момент, когда власти Венесуэлы ввели режим блокады сообщения с расположенными у берегов страны нидерландскими островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Это было сделано для борьбы с контрабандой и недопущения вывоза товаров из Венесуэлы.