На Украине "украли" железную дорогу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Луганской области задержали шестерых человек, попытавшихся украсть часть железнодорожного полотна с помощью газовых резаков. Об этом сообщило местное отделение Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

По информации ведомства, злоумышленников передали сотрудникам Нацполиции в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области. Преступники планировали сдать украденные рельсы в пункт приема металлолома.

"На момент задержания нарушителей ими были вырезаны и загружены в транспортное средство почти 50 метров пути", — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье о краже, начато досудебное расследование.



