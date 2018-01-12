ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет ужесточения инспекций по ядерному соглашению с Ираном, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Требования Трампа будут включать четыре аспекта, сказал представитель администрации. Прежде всего, будет ужесточен режим инспекций, будет требоваться немедленный доступ ко всем объектам в Иране. Также нужны гарантии того, что Иран "не приблизится" к обладанию ядерным оружием ближе чем на год работ. Кроме того, США будут против истечения срока некоторых аспектов соглашения СВПД. "Не будет никаких дат истечения срока, если Иран не будет соответствовать новым требованиям, изложенным администрацией", — сказал представитель.

"Также закон должен впервые дать понять, что мы рассматриваем создание Ираном ракет дальнего радиуса действия как неотделимую от программы создания ядерного оружия", — сказал представитель администрации.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.