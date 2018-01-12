Эксперт прокомментировал новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Планы США ввести новые санкции в отношении России показывают, что Вашингтон намерен оказывать многофакторное давление на Москву. Об этом заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в интервью RT.

По его словам, США хотят воспользоваться "периодом уязвимости" России в преддверии выборов, нанести определенные удары по стране и ухудшить ее финансовую систему в целом.

"Санкции — один из инструментов давления. И, вводя их, Штаты полным ходом ведут торговую войну", — заявил Судаков.

Политолог отметил, что в данной ситуации Москве необходимо разработать ответные меры, которые смогут повлиять на Вашингтон и оказать на него "отрезвляющее действие".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над санкциями в отношении Москвы в рамках закона "О противодействии противникам Америки", который президент Дональд Трамп подписал в августе прошлого года.