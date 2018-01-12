Партия Меркель поддержала соглашения с СДПГ о формировании кабмина ФРГ

БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель единогласно поддерживает фундаментальные соглашения по итогам зондирующих переговоров с социал-демократами о формировании нового кабмина ФРГ.

"Христианско-демократический союз (ХДС, Меркель возглавляет его в качестве председателя — ред.) единогласно поддержал эту бумагу, эти итоги зондирующих переговоров, в которых многие приняли участие. Мы опирались на широкий фундамент наших представителей", — заявила лидер альянса ХДС/ХСС Меркель по окончании зондирующих переговоров с представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о формировании правительства ФРГ после сентябрьских выборов в бундестаг.

Меркель добавила, что в соглашение по итогам зондирования представлена широкая палитра тем, и "если правительство будет создано, то работы по реализации этих договоренностей будет достаточно".