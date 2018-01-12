ЛОНДОН, 12 янв – РИА Новости, Мария Табак. Приглашение президента США Дональда Трампа посетить Британию остается в силе, детали будут объявлены в свое время, сообщил РИА Новости представитель канцелярии премьера.

Ранее Трамп в микроблоге в Twitter заявил, что отменил поездку в Лондон, потому что считает продажу нынешнего, "находящегося в прекрасном месте" здания посольства "за копейки" и строительство нового здания за 1,2 миллиарда долларов "плохой сделкой" администрации Обамы.

"В СМИ произошла путаница. Дело в том, что речь идет о двух разных поездках президента Трампа в Великобританию. Есть переданное ему премьер-министром приглашение посетить Великобританию с государственным визитом, тут ничего не изменилось, приглашение передано и принято, о деталях будет объявлено в надлежащий срок", — сказал он.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for "peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

"И было другое приглашение – от посла США в Лондоне – приехать открыть новое здание посольства США в Великобритании. От этой поездки президент Трамп, как ясно следует из его Twitter, отказался. Но это должен был быть обычный рабочий визит, никак не связанный с нашим приглашением", — отметил собеседник агентства.