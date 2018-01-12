В Астане почти 40 человек обратились за медпомощью из-за снегопада

АСТАНА, 12 янв — РИА Новости. Порядка 40 пострадавших из-за снегопада и сильного ветра обратились за медицинской помощью в Астане, в основном люди получили ушибы и переломы, сообщил в пятницу руководитель городского управления здравоохранения Камалжан Надыров.

В четверг в столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра был объявлен режим ЧС, не работал аэропорт, были отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города. Ветер повредил более 20 жилых домов, несколько школ и детских садов.

"За сутки за медицинской помощью обратилось 39 пациентов, которые получили различного рода травмы вследствие погодных явлений. Два пациента были госпитализированы, остальным была оказана помощь в приемном покое, даны рекомендации дальнейшего лечения по месту жительства в поликлиниках", — сказал Надыров на брифинге.

По его словам, в основном люди получили ушибы и переломы.

"Был госпитализирован пациент 1966 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Пациенту была проведена операция, трепанация черепа, удаление гематомы. В данный момент пациент находится в реанимации, состояние тяжелое. Также был пациент, который получил травму вследствие падения на голову облицовки здания", — сообщил Надыров.