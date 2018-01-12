Косачев предостерег США от введения новых санкций против Ирана

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Любые новые санкции США против Ирана "в воспитательных целях" будут подталкивать Тегеран к выходу из ядерной сделки, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США могут ввести новые санкции против Ирана, заявил ранее министр финансов Стивен Мнучин.

"Любые дополнительные санкции США против Ирана без видимых на то поводов, то есть "в воспитательных целях", будут неизбежно разрушать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, давая Ирану реальный повод выйти из договорённостей со ссылкой на их несоблюдение американской стороной", — сказал Косачев РИА Новости в пятницу.

По его словам, это "крайне нежелательная и крайне опасная перспектива, что понимают, к счастью, во всех без исключения столицах стран-участниц СВПД, включая Лондон, Берлин и Париж".