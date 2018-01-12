Британские железнодорожники проведут новую суточную забастовку

ЛОНДОН, 12 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сотрудники нескольких британских железнодорожных компаний проведут в пятницу 24-часовую забастовку, сообщил профсоюз работников транспорта RMT.

Акция создаст трудности для сотен тысяч британцев, в первую очередь для тех, кто проживает в пригородах Лондона и ездит на работу в столицу.

Профсоюз уже давно ведет спор с руководством компаний относительно выведения на линии составов, управляемых лишь одним машинистом. RMT выступает против такой практики, так как считает это небезопасным. Из-за спора о количестве персонала в поездах прошло уже 35 забастовок в течение почти полутора лет. Последняя 24-часовая забастовка имела место 10 января.

Как ожидается, в очередной акции протеста примут участие компании Northern, Merseyrail, Greater Anglia, South Western Railways и Island Line. Забастовка пройдет с 00.01 до 23.59 местного времени.

Профсоюз отмечает, что решение об акциях протеста было принято из-за того, что министерство транспорта не ответило на призыв собрать конференцию по ситуации на железных дорогах с участием как чиновников, так и представителей транспортных компаний. Профсоюз предлагал в ходе конференции найти компромисс по волнующим его вопросам. Ранее подобные споры были разрешены аналогичным образом в Шотландии и Уэльсе.