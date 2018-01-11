В Пентагоне не ответили вопрос о возможности удара по КНДР во время ОИ

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Пентагон в четверг не стал отвечать на вопрос о возможности нанесения удара по КНДР во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

"Мы не говорим о будущих вариантах", — сказала на брифинге пресс-секретарь военного ведомства Дана Уайт, когда один из журналистов поинтересовался, можно ли исключать вероятность нанесения такого удара.

Уайт подчеркнула, что "как сказал министр (обороны США Джеймс Мэттис), мы в принципе рассматриваем военные варианты".

Также представитель Пентагона не стала говорить о сроках проведения совместных военных учений между США и Южной Кореей. По ее словам, это будет обоюдное решение.