В Молдавии вандалы надругались над памятником Советской армии

КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Танк ИС-3, установленный в качестве памятника Советской армии в селе Корнешты Унгенского района Молдавии, осквернили вандалы. На боевую машину и ее постамент вылили килограммы желтой, синей и красной краски, сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на местные СМИ.

Пока неизвестно, кто совершил надругательство над памятником. Местная мэрия еще не приняла никаких мер по приведению монумента в подобающий вид.

ИС-3 — советский тяжелый танк, разработанный в период Великой Отечественной войны, но запущенный в серийное производство лишь в последние ее дни и не успевший принять участие в боевых действиях. Аббревиатура ИС означает "Иосиф Сталин" — это официальное название серий советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов.

В конце прошлого года волну возмущения граждан вызвало намерение Министерства обороны и подчиненного ему Центра военной истории и культуры снять с постамента этот танк. Тогда боевая машина осталась стоять на своем месте — несколько депутатов парламента не дали представителям Минобороны убрать ее.

Ранее был облит краской танк Т-34 на мемориале Великой Отечественной войны близ села Леушень.

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