В Варшаве отменили решение о переименовании аллеи в честь Качиньского

ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Горсовет Варшавы отменил решение воеводы Мазовецкого о переименовании аллеи Народной армии (Армия Людова) в аллею Леха Качиньского, но старое название не вернул, а назвал улицу трассой Лезенковской.

Как передает корреспондент РИА Новости, в четверг состоялось заседание городского совета, который рассмотрел данный вопрос.

В прошлом году в Польше вступил в силу закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования". Согласно закону, местные власти были обязаны самостоятельно изменить все "тоталитарные" названия, если они этого не сделают, соответствующее решение принимает воевода.

Варшавский власти не выполнили предписания закона, и воевода Мазовецкий своим решением переименовал аллею Народной армии (военного подразделения Польской рабочей партии, пользовавшегося поддержкой СССР) в аллею погибшего в 2010 году президента страны Леха Качиньского.

В четверг депутаты горсовета Варшавы, большинство из которых составляют представители оппозиционной партии "Гражданская платформа", отменили решение воеводы и снова переименовали улицу. Городские парламентарии не стали возвращать ей предыдущее имя, а назвали ее "трасса Лазенковская". Именно так в просторечье называют жители Варшавы улицу, а которой идет речь.

Впрочем, спор о названии улицы еще не закончен. Присутствующий на заседании горсовета представитель воеводства заявил, что данное решение будет обжаловано в суде.

Определять, какие названия улиц нужно изменить в соответствии с вышеупомянутым законом, призван Институт национальной памяти Польши. По последним данным, институт вынес 336 представлений о 943 улицах, которых касается закон о декоммунизации.

В настоящее время список, опубликованный на официальном сайте института, включает 107 названий. В частности, как указывает институт, заменить необходимо названия улиц Первой армии Войска польского, 22 июля, 9 мая, Красной армии, Героев Сталинграда, Народного Войска польского, Польского комитета национального освобождения, 10-летия и 40-летия ПНР.