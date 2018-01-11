В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в районе Горловки

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские силовики корректировали огонь по подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке с помощью беспилотников, один из них был сбит ополчением, сообщил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее и.о. главы администрации Горловки сообщил РИА Новости, что в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков полностью обесточен поселок Гольмовский на северной окраине города, без света остались около 5 тысяч человек. В оперативном командовании ДНР сообщили, что в результате обстрела Горловки пострадала пожилая женщина, еще два человека ранены при обстреле на севере Донецка.

"Корректировка огня велась с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов. Один из них нам удалось сбить", — сказал Басурин.

Он добавил, что в ДНР не исключают продолжения обстрелов на горловском направлении "с целью провоцирования республики на ответные действия". "Нашей разведкой доподлинно установлено, что артиллерийский огонь по Гольмовскому велся силами бригадной артиллерийской группы 54 отдельной механизированной бригады. Данные материалы будут переданы в следственные органы республики", — отметил Басурин.