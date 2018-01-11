Бибилов надеется, что через десять лет Южная Осетия будет в составе России

БАНЯ-ЛУКА, 11 янв – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов надеется, что в течение десяти лет республика войдет в состав России.
Отвечая на вопрос о том, какой он видит республику через десять лет, Бибилов заявил: "Я Южную Осетию вижу процветающей, конечно, в составе РФ, однозначно".
По его словам, обязательно нужно сделать, чтобы осетинский народ (населяющий Северную и Южную Осетии) объединился.
Бибилов указал, что сегодня Южная Осетия развивается и устраняет те разрушения, которые принес конфликт 2008 года. Как отметил югоосетинский лидер, появились инвесторы, которые вкладывают деньги в экономику республики — они уверены, что в Южной Осетии есть стабильность, "и эта стабильность не временная, а постоянная". "Люди уверены, что защита их инвестиций есть со стороны государства, законов, которые есть на территории Южной Осетии. Народ потихонечку возвращается. Основная масса вернулась, конечно", — отметил Бибилов.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.