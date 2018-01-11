Статуя раздора: "Армянская женщина" Уругвая оказалась в центре скандала

ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Автора скульптуры, установленной на площади Армении в уругвайской городе Пунте-дель-Эсте, заподозрили в плагиате.

Площадь была открыта на этой неделе в честь 25-летия дипломатических отношений между Восточной Республикой Уругвай и Арменией. Ее должна была украшать статуя "Армянская женщина" работы скульптора из Иджевана Гора Давтяна. Армянский город Иджеван подарил это изваяние уругвайскому курорту Пунта-дель-Эсте.

Однако вскоре появились сообщения, что подаренная статуя не что иное, как копия работы известного армянского художника и керамиста Рипсимэ Симонян.

Как отмечает Sputnik Армения, ее произведения всемирно известны, они хранятся в Государственной картинной галерее Армении, Литературном музее Армении, доме–музее А. Исаакяна, Армянском драматическом театре в Тбилиси, Государственном музее керамики и "Усадьбе Кусково" XVIII века (Москва), московском же театре Советской Армии и других местах.

Первой о своих подозрениях заявила Аревик Григорян, внучка Симонян.

"Вопиющее, возмутительное событие международного уровня! Плохой плагиат! Без соблюдения авторских прав! Город Иджеван дарит отвратительную копию скульптуры Рипсимэ Симонян (в настоящее время оригинал находится в музее Арама Хачатуряна в Ереване) Уругваю", — написала она в Facebook.

К своему посту Григорян приложила фотографии оригинала и работы, отправленной в Уругвай.

В беседе со Sputnik Армения Григорян рассказала, что не так давно к ней обратились с просьбой предоставить скульптуру "Армянская женщина" именно с этой целью – преподнести в подарок Уругваю. Она отказалась дарить оригинал работы бабушки – он находится в собственности Григорян – но назвала имя скульптора, который, по ее мнению, мог бы сделать хорошую копию для подарка южноамериканцам.

По слова Аревик, на этом все закончилось, и об остальном она узнала из прессы. Особенно сильно возмутил ее тот факт, что авторство не копии, а самого произведения приписано Гору Давтяну. Сейчас она консультируется с юристами.

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