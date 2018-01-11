Медведчук рассказал о последствиях принятия закона о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Власти Украины не смогут рассчитывать на помощь Москвы в реализации минских соглашений, если примут закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Парламент Украины принял законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис

"Принятие закона, в котором имеет место признание России государством-агрессором, будет означать, что Украина в дальнейшем не сможет рассчитывать на влияние России (как участницы "нормандской четверки") на непризнанные республики в вопросах реализации минских соглашений", — заявил Медведчук в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине".

Он также считает, что законопроект не имеет ничего общего с реинтеграцией Донбасса. Медведчук полагает, что законопроект "подталкивают те, кто заинтересован в продолжении конфликта". Кроме того, по мнению политика, для урегулирования конфликта на востоке Украины необходим прямой диалог Киева и Москвы.