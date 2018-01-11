Саакашвили требует от ГПУ предоставить материалы экстрадиционной проверки

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Окружной административный суд Киева решает вопрос открытия дела по иску экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к Генеральной прокуратуре Украины, в котором он требует обязать ее предоставить ему материалы экстрадиционной проверки, сообщает пресс-служба суда в четверг.

Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из Украины по запросу Грузии. В ведомстве РИА Новостям сообщили, что согласовывается дата вызова политика для дачи пояснений.

"В Окружном административном суде города Киева решается вопрос об открытии производства по делу по еще одному иску Саакашвили к Генеральной прокуратуре Украины, в котором истец просит суд обязать ГПУ предоставить ему копии материалов экстрадиционной проверки, которая осуществлялась в связи с ходатайством главной прокуратуры министерства юстиции Грузии", — говорится в сообщении.

Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". После этого политики в Киеве заговорили о возможности экстрадиции Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Саакашвили пытается вернуть украинское гражданство через суды, критикует украинские власти и устаивает акции протеста.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты. Однако 3 января суд в Киеве подтвердил, что Саакашвили не является лицом, нуждающимся в защите на Украине.