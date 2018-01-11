Медведчук назвал условия для второго этапа обмена пленными в Донбассе

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Второй этап обмена пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" станет возможным в случае наличия политической воли со стороны руководства Украины, заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Ранее омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что 18 января планируется передать ополченцам список для следующего этапа обмена пленными в Донбассе, в нем будет как минимум 20 человек.

"Скажу больше: этот обмен — второй этап обмена по формуле "всех на всех" станет возможным только в случае наличия политической воли со стороны руководства Украины, когда во главу угла будет поставлен вопрос освобождения тех, кто удерживается в Донецке и Луганске, а не философствования по поводу того, кого надо, кого можно или нельзя освободить на подконтрольной территории", — заявил Медведчук в интервью "Комсомольская правда в Украине".

При этом он отметил, что на территории, подконтрольной властям Украины, по состоянию на 4 января находились 83 человека, которые разыскиваются ополченцами и подтверждены Киевом. На неподконтрольной Киеву территории подтверждено пребывание 29 человек, заявил Медведчук.

Он также отметил, что если бы обмен проходил в ближайшее время, то говорить о какой-либо формуле было бы преждевременно. "Без компромиссов переговоры невозможны, а потому здесь так важно отказаться от идеологических предубеждений, забыть о внутриполитических распрях и склоках, а сосредоточиться на выполнении главной миссии — вернуть домой всех. Обмен удерживаемыми лицами — это важный шаг на пути выполнения минских соглашений, а значит — к установлению мира на Донбассе", — добавил он.

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