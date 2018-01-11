Медведчук назвал условия для второго этапа обмена пленными в Донбассе

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Второй этап обмена пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" станет возможным в случае наличия политической воли со стороны руководства Украины, заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.
"Скажу больше: этот обмен — второй этап обмена по формуле "всех на всех" станет возможным только в случае наличия политической воли со стороны руководства Украины, когда во главу угла будет поставлен вопрос освобождения тех, кто удерживается в Донецке и Луганске, а не философствования по поводу того, кого надо, кого можно или нельзя освободить на подконтрольной территории", — заявил Медведчук в интервью "Комсомольская правда в Украине".
Он также отметил, что если бы обмен проходил в ближайшее время, то говорить о какой-либо формуле было бы преждевременно. "Без компромиссов переговоры невозможны, а потому здесь так важно отказаться от идеологических предубеждений, забыть о внутриполитических распрях и склоках, а сосредоточиться на выполнении главной миссии — вернуть домой всех. Обмен удерживаемыми лицами — это важный шаг на пути выполнения минских соглашений, а значит — к установлению мира на Донбассе", — добавил он.
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