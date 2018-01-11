Лукашенко поручил урегулировать противоречия с Россией в пограничной сфере

МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию с паспортным контролем на белорусско-российской границе и поручил белорусским чиновникам урегулировать противоречия с РФ в пограничной сфере в 2018 году, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В феврале 2017 года в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза, прибывающих в Белоруссию через Национальный аэропорт Минска. При этом порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

В четверг в Минске Лукашенко проводит совещание по либерализации визового режима. Президент отметил, что "рациональные и вполне объяснимые действия Белоруссии в части либерализации визового режима для иностранцев вызывают настороженность партнера по Союзному государству".

"С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем — на авиа- и железнодорожном", — подчеркнул Лукашенко.

Президент обратил внимание, что правительству, министерству иностранных дел и другим заинтересованным ведомствам необходимо решать этот вопрос, не спихивая на главу государства. "Это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо", — сказал он.

По его словам, российская сторона поясняет свои действия соображениями безопасности. "Но… у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, не состоятельны", — заявил глава государства.

Более того, продолжил Лукашенко, между силовыми ведомствами Белоруссии и России налажено конструктивное и системное сотрудничество, они проводят сотни серьезных и эффективных совместных операций. "Но надо понимать и то, что, если Россия поднимает этот вопрос, значит, определенные опасения существуют. Надо с россиянами вести на сей счет диалог. Но закрываться друг от друга нельзя, это будет плохой пример. Ни белорусский народ, ни россияне это не поддержат и не оценят", — отметил президент.

Белорусский лидер добавил, что надо предметно обсудить, какие разногласия сохраняются с российской стороной, какие меры необходимо предпринять, чтобы их устранить. "Параллельно надо решать и вопросы реадмиссии, ведь нелегалы едут к нам в основном через Россию — об этом свидетельствует статистика", — констатировал президент.

"Эти вопросы надо решать конструктивно, за столом переговоров. В течение 2018 года все вопросы надо снять. И жить нам достойно, показывая пример всем в мире, как могут жить дружественные народы и государства", — поручил Лукашенко.