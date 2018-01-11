В ФБР создали рабочую группу по "вмешательству в выборы"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ФБР создало рабочую группу, призванную сообщать гражданам США и американским компаниям о попытках использовать дезинформацию и манипуляции с социальными сетями для "вмешательства" в будущие выборы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О создании рабочей группы заявил в конце декабря глава ФБР Кристофер Рэй, однако подробностей о том, чем будут заниматься ее представители, не сообщалось. Как заявил в среду сотрудник ФБР Джеффри Триколи, возглавивший группу, цель команды – "пролить свет" на попытки вмешательства в выборы и оставить за компаниями право решать, как поступать с дезинформацией, "фейковыми новостями" и соответствующим контентом.

"Наша обязанность в правительстве – показать видимость и прозрачность этой активности. Мы считаем, что это лучший возможный вариант действий", — сказал он.

Как подчеркивает агентство, пока не ясно, настолько активно группа будет работать, чтобы пытаться предотвратить попытки "вмешательства" в проведение промежуточных выборов 2018 года. В 2018 году в США пройдут выборы в конгресс, а также целый ряд кампаний в штатах и на местном уровне.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет в министерстве юстиции независимый прокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".