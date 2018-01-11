Госдеп вновь призвал Мьянму освободить журналистов Рейтер

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Госдепартамент США вновь призывает власти Мьянмы освободить двух журналистов агентства Рейтер.
По ее словам, США вновь повторяют призыв "немедленно и безо всяких условий" освободить журналистов.
Ранее стало известно, что журналисты были задержаны 12 декабря в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, причина не уточнялась.
Как сообщило местное издание Frontier Myanmar, полиция остановила журналистов поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала их. Во время досмотра у мужчин обнаружили два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, который в настоящий момент охвачен конфликтом. В связи с этим они подозреваются в незаконном хранении военных документов. Максимальное наказание по этой статье достигает 14 лет лишения свободы.
Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.