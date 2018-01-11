Госдеп вновь призвал Мьянму освободить журналистов Рейтер

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Госдепартамент США вновь призывает власти Мьянмы освободить двух журналистов агентства Рейтер.

"Соединенные Штаты глубоко разочарованы сегодняшним решением суда в Бирме, которое санкционировало уголовное преследование репортеров Рейтер в соответствии с законом об официальных секретах", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт. Науэрт использовала старое название Мьянмы — Бирма.

По ее словам, США вновь повторяют призыв "немедленно и безо всяких условий" освободить журналистов.

Ранее стало известно, что журналисты были задержаны 12 декабря в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, причина не уточнялась.

Как сообщило местное издание Frontier Myanmar, полиция остановила журналистов поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала их. Во время досмотра у мужчин обнаружили два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, который в настоящий момент охвачен конфликтом. В связи с этим они подозреваются в незаконном хранении военных документов. Максимальное наказание по этой статье достигает 14 лет лишения свободы.

Сотрудник агентства Ко Ва Лон (Ko Wa Lone) ранее работал в газете Myanmar Times. Он присоединился к штату Рейтер в июле 2016 года. Его коллега Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), по информации Frontier Myanmar, помогал агентству при освещении событий в штате Ракхайн, чем занимался и Ко Ва Лон.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.