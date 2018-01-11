Трамп сомневается, что ему придется общаться со спецпрокурором Мюллером

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сомневается, что ему придется давать показания спецпрокурору по "российскому делу" Роберту Мюллеру.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет в министерстве юстиции независимый прокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".