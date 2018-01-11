В Нью-Йорке предъявили обвинение подозреваемому во взрыве

Полиция у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. Архивное фото

Полиция у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. Архивное фото

ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК, 11 янв — РИА Новости. Большое жюри в суде в Нью-Йорке предъявило в среду обвинения в терроризме уроженцу Бангладеш Акайеду Улле, который подозревается в организации взрыва в городе.

Жюри утвердило составленное прокуратурой ранее обвинительное заключение, которое включает предоставление материальной поддержки террористической организации, использование оружия массового поражения и устройство взрыва в публичном месте.

После ареста Улла находился под стражей, 11 января ему будут официально предъявлены обвинения в суде.

В сообщении прокуратуры отмечается, что целью Узлы было причинить окружающим как можно больше вреда, и запугать людей от лица ИГ*. "Его план провалился, и теперь ему выдвинуты федеральные обвинения в терроризме, и он может провести в тюрьме всю жизнь", — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман.

Улла организовал взрыв в оживленном подземном переходе метро на Манхэттене 11 декабря. В результате взрыва самодельного устройства пострадал сам он сам и еще три человека, которые получили незначительные повреждения.

Он был помещен в больницу, где заявил прокурорам, что действовал от имени запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*.

Президент США Дональд Трамп заявил, что данное преступление показывает опасность "цепной миграции" в США. Улла легализовался в штатах благодаря родственнику, имевшему американский вид на жительство.

* Запрещенная в России террористическая организация