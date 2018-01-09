Джонсон заявил о необходимости противостоять деятельности иранских властей

ЛОНДОН, 9 янв – РИА Новости, Мария Табак. Необходимо противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, но одновременно поддерживать реформы в этой стране, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая во вторник в парламенте.

"Мы постоянно и на всех уровнях выражаем нашу обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью Ирана. Мы постоянно поднимаем этот вопрос не только на переговорах с иранцами, но и с нашими союзниками и партнерами с тем, чтобы продолжать оказывать давление на Иран и заставить его прекратить подобные действия", — сказал Джонсон.

В то же время, отметил министр, с Ираном необходимо сотрудничать по другим вопросам.

"Иран остается дестабилизирующей силой, но мы должны не только противостоять ему, но и работать в связи с реформами, которые там идут, и которые нуждаются в поддержке. Мы должны работать по направлениям, в которых намечается прогресс", — отметил Джонсон.

Джонсон в очередной раз подчеркнул, что Британия продолжает поддерживать ядерное соглашение с Ираном.

"Иранская ядерная сделка имеет ценность и нуждается в поддержке. И мы будем уговаривать наших партнеров не отказываться от нее", — сказал министр.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану (СВПД). При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Джонсон отказался комментировать, на каком этапе сейчас находится решение вопроса об освобождении задержанной в Иране британской подданной с иранским гражданством Назанин Загери-Рэтклифф.

"Интенсивная работа продолжается на всех уровнях в связи. Но давать развернутые комментарии сейчас не следует", — сказал он.

Иранские власти в апреле прошлого года задержали 37-летнюю британскую подданную с иранским гражданством Назанин Загери-Рэтклифф, обвинив ее в антиправительственной деятельности. По их данным, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Суд в Иране 10 сентября приговорил Загери-Рэтклифф к пяти годам тюрьмы.