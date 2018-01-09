В НАТО не считают присутствие России в Средиземном море угрозой альянсу

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Присутствие кораблей ВМФ России в Средиземном море не рассматривается НАТО в качестве угрозы безопасности Североатлантического альянса, заявил заместитель помощника генсека НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Джимми Шеа.

"Мы больше не можем говорить о "нашем пространстве"… Мы не видели российских кораблей в Средиземном море длительное время после распада Советского Союза. Но сегодня они вернулись, и я не имею в виду, что мы там видим в России противника", — сказал Шеа в интервью аудио-приложению к европейскому изданию газеты Politico.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг до этого заявлял, что альянс обеспокоен использованием авианосной группы ВМФ РФ в Средиземноморье для ударов по объектам в Сирии и "ответственным образом" наблюдает за ее действиями.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в интервью "Комсомольской правде" заявил, что группировка ВМФ России в восточной части Средиземного моря будет находиться там на постоянной основе и после сирийской операции. Он отметил, что штатное соединение кораблей было в регионе с 2015 года.