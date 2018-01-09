Пушков рассказал, как США теряют влияние в Азии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США теряют свою влияние в Азии и уступают его КНР, тратя время на ссоры с Пакистаном.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объявила, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности. По ее словам, такая мера была принята в ответ на недостаточные, с точки зрения Вашингтона, меры пакистанских властей по борьбе с террористическими группировками, которые действуют "внутри и с его территории".
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, "больше этого не будет".