Доказательств "акустических атак" на Кубе не найдено, заявили в сенате США

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США не обнаружили никаких свидетельств "акустических атак", которым якобы подвергались американские дипломаты на Кубе, заявил сенатор-республиканец Джефф Флейк.

Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в столице Кубы подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.

Флейк в пятницу побывал в Гаване, где встречался с главой МИД Бруно Родригесом и представителями МВД. По словам кубинских чиновников, сотрудники ФБР, посещавшие страну, заявили об отсутствии каких-либо следов намеренного воздействия на пострадавших дипломатов. Сенатор сообщил, что он знаком с засекреченными докладами американской стороны, которые совпадают с позицией Кубы.

"Я не буду говорить, что я в видел в засекреченных документах, но они не противоречат тому, что сказали кубинцы. Я думаю ФБР это подтвердит", — сообщил политик агентству Ассошиэйтед Пресс.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго, и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.