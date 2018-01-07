В Эквадоре избрали нового вице-президента

КИТО, 7 янв — РИА Новости. Новым вице-президентом Эквадора избрана Мария Алехандра Викунья, ранее занимавшая пост министра жилья.

В октября вице-президент Хорхе Глас был временно снят с должности вице-президента из-за коррупционного скандала, затем он был осужден и окончательно снят с поста. Обязанности вице-президента еще в октябре были возложены на Викунью.

В субботу парламент Эквадора рассматривал трех кандидаток на пост вице-президента: помимо Викуньи на должность претендовали глава МИД Мария Фернанда Эспиноса и министр юстиции Росана Альварадо.

"Сегодня мы завершили назначение на конституционную должность вице-президента Эквадора на период с 2018 по 2021 год, согласно списку главы государства", — заявил парламентарий Сесар Литардо по итогам голосования.

За 40-летнюю Викунью проголосовали 70 из 106 присутствующих депутатов.