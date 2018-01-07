МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ никогда не существовало, говорится в заявлении подразделения в Facebook.

Указывается, что в 2016 году на службу в Вооруженные силы по контракту поступило "определенное количество" иностранцев и все они имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранцы продолжают добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО", — сказано в заявлении.

"Некомпетентность командира"

Так называемый Грузинский национальный легион, воюющий в Донбассе в составе ВСУ, ранее заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования. Об этом говорилось в сообщении подразделения на странице в Facebook.

"Двадцатого декабря 2017 года "грузинский легион" своим полным составом покинул 54-ю Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов "грузинского легиона" и 25-го батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни", — гласило сообщение.

Представители легиона также заявляют, что командование бригады пыталось депортировать из военного госпиталя раненых грузинских бойцов, которые могли "рассказать правду о незаконных приказах" командира.

Под "дружественным" огнем

В самопровозглашенной Донецкой народной республике демарш "Грузинского национального легиона" объяснили грубыми ошибками украинских силовиков. Речь идет о двух "дружественных" обстрелах грузинских наемников артиллерией ВСУ, в результате которых ранения получили 17 человек.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, последней каплей для наемников стал "факт участия подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского", подконтрольного Киеву.

"Бесперспективность своего существования"

Военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в интервью RT прокомментировал выход "Грузинского легиона" из состава ВСУ.

По его словам, операция в Донбассе является "большой неудачей" для Украины. Он отметил, что в будущем не только продолжится уход иностранных служащих из ВСУ, но и усилится дезертирство из украинской армии, поскольку солдаты осознают "бесперспективность своего существования в ее рядах".

Анохин подчеркнул, что причинами регулярных конфликтов в ВСУ является недостаточная укомплектованность и отсутствие цели.

"Грузинский национальный легион" был основан в 2014 году для помощи украинским военным в Донбассе. В 2016 году подразделение, личный состав которого превышает 100 человек, вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ. В истории Украины это первый случай, когда в вооруженные силы официально были приняты иностранцы.