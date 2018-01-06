Йеменские повстанцы-хуситы запретили съезд сторонников убитого ими Салеха

КАИР, 6 янв — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы помешали проведению съезда партии убитого ими экс-президента страны Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), который был назначен ранее на воскресенье, заявил РИА Новости высокопоставленный член этого политического объединения.

На съезде центрального комитета партии ее члены должны были выбрать исполняющего обязанности главы ВНК, а также определиться с дальнейшим сотрудничеством с движением "Ансар Алла" (хуситы) в Высшем политическом совете страны.

"Собрание центрального комитета, которое было назначено на утро воскресенья, было отложено из-за угроз боевиков (хуситы) напасть на место проведения съезда. Они пытаются помешать собранию, опасаясь принятия важных решений, таких как разрыв сотрудничества с "Ансар Алла", — рассказал собеседник агентства.

В конце ноября между хуситами и экс-главой страны Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.

Жертвами столкновений между хуситами и сторонниками Салеха, по данным источника РИА Новости, стали 240 человек, еще 420 пострадали.