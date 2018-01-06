В ЛНР заявили о прибытии роты Нацгвардии Украины в район Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. В район Станицы Луганской прибыла рота Национальной гвардии Украины для усиления контроля над местными жителями, заявил в субботу журналистам и.о. начальника управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко.
"В населенный пункт Колесниковка Станично-Луганского района в зону ответственности 80 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыла рота Национальной гвардии Украины", — рассказал Филипоненко.
По его словам, рота Нацгвардии прибыла для "зачисток и задержания жителей", не поддерживающих политику официального Киева.