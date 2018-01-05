ФРГ завершила работы по уничтожению вывезенного из Ливии химоружия

БЕРЛИН, 5 янв — РИА Новости. Германия завершила работы по уничтожению химического оружия и токсичных материалов, вывезенных из Ливии, говорится в совместном заявлении МИД и Минобороны ФРГ, распространенном вечером в пятницу.

"Германия с сентября 2016 года поддерживала уничтожение последних оставшихся химикатов в рамках бывшей программы химвооружения Ливии… Расходы на уничтожения взяли на себя США и Германия. Государственная компания по утилизации химических боевых средств и остатков вооружений (GEKA) в Мюнстере, которая имеет многолетний опыт, завершила уничтожение токсичного материала", — говорится в заявлении.

Уничтоженный материал "хранился еще со времен режима (бывшего лидера Ливии Муамара) Каддафи и подлежал уничтожению согласно конвенции о химоружии", говорится в заявлении.