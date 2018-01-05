Канцлер Австрии Курц 17 января встретится с Меркель

ВЕНА, 5 янв — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц 17 января встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, сообщил в пятницу представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь.

"Канцлер Курц 17 января встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине", — сообщил он в Twitter.

Представитель правительства отметил, что в ходе встречи будут затронуты вопросы как двусторонней, так и европейской повестки, в том числе председательство Австрии в Совете ЕС во втором полугодии 2018 года.

Новое коалиционное правительство Австрии, состоящее из консерваторов и правых, было приведено к присяге 18 декабря. Канцлером республики стал бывший глава МИД Себастьян Курц. Встреча с Меркель 17 января станет первой с момента вступления Курца в должность австрийского канцлера.