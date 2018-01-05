ЕФЖ пожаловалась на Латвию из-за выдворения российских журналистов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Европейская федерация журналистов подала жалобу на решение властей Латвии о выдворении из страны российских журналистов.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Кроме того, 2 января из страны был выдворен муж Курлаевой, который также работает журналистом.

Жалоба ЕФЖ размещена на онлайн-платформе Совета Европы по защите журналистики. Ранее ЕФЖ уже обращалась к подобному механизму, когда в 2016 году пожаловалась в связи с депортацией из Латвии журналистки МИА "Россия сегодня" Эллы Тарановой.

По словам главы пресс-службы СЕ Даниэля Хельтгена, страны, которых касается оповещение, могут, но не обязаны дать на него ответ. Он отметил, что платформа служит как база информации для представителей СЕ, и автоматической связи между размещенной на площадке жалобой и реакцией СЕ нет.

Ранее генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.

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