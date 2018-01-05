Парижские спасатели ищут в Сене пропавшую женщину-водолаза

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Парижские спасатели ищут женщину-водолаза из подразделения речной полиции, которая пропала в ходе учений в водах Сены, сообщает телеканал BFMTV.

Обрушившийся на Францию ураган "Элеонор" принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в Сене, начиная с понедельника, повысился более чем на три метра. В Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с угрозой наводнения.

Учения на Сене с участием спасателей и сотрудников речной полиции носили плановый характер. В поиске пропавшей женщины-водолаза задействованы вертолет и беспилотник. Операция проходит в самом центре Парижа в районе моста Пон-Нёф, сообщает газета Parisien.

В четверг в департаменте Савойя во Франции пропал спасатель, который упал в реку, когда пытался оказать помощь семье, укрывшейся от наводнения на крыше автомобиля.

Seine: une plongeuse est portée disparue après un exercice commun entre pompiers et policiers pic.twitter.com/onKpXf0VcQ — BFMTV (@BFMTV) 5 января 2018 г.

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