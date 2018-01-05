Судан отозвал посла в Египте для консультаций

ДУБАЙ, 5 янв — РИА Новости. Судан принял в четверг решение отозвать посла республики в Египте Абдель Махмуда Абдель Халима для консультаций, сообщил официальный представитель МИД Судана Суданскому агентству новостей Кариб Алла аль-Ходр. Представитель МИД не уточнил причин такого решения.

Ранее суданские газеты распространили информацию, будто Египет потребовал отстранить Судан от участия в переговорах по строительству эфиопской ГЭС "Ренессанс", которую Аддис-Абеба ведет с 2011 года на одном из притоков Нила, несмотря на возражения других стран, использующих воду из Нила.

В свою очередь МИД Египта в ответ за отзыв посла Суданом заявил, что "ценит шаги Судана для принятия необходимых мер".