Джонсон и Тиллерсон договорились продолжать оказывать давление на КНДР

ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак. Главы МИД Великобритании и США Борис Джонсон и Рекс Тиллерсон договорились продолжать оказывать давление на Северную Корею.

"Они договорились сохранять давление на КНДР с тем, чтобы она положила конец своей ядерное программе", — говорится в сообщении британского МИД по итогам телефонного разговора Джонсона и Тиллерсона.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее объявил, что Канада и США организуют 16 января в Ванкувере министерскую встречу по обсуждению ситуации вокруг КНДР. Он отметил, что во встрече примут участие страны региона, "включая Южную Корею, Японию, Индию". Тиллерсон рассказал, что в ходе встречи будет обсуждаться эффективность имеющегося давления на КНДР и дальнейшие дипломатические меры.