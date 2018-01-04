Депутат ГД не исключил, что США и Южная Корея проведут учения в период ОИ

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Решение США и Южной Кореи не проводить совместные военные учения в период Олимпийских игр можно приветствовать, однако не исключено, что Вашингтон и их союзники вновь заявляют одно, но сделают совсем другое, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Как ранее сообщило агентство Ренхап , главы Южной Кореи и США пришли к соглашению не проводить совместные военные учения в период зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

"Безусловно, хотелось бы верить в это намерение. На мой взгляд, это говорит тем не менее о том, что прислушались к голосу разума… Вместе с тем, исходя из действий ранее со стороны данной коалиции, не раз убеждаясь в том, что США и их союзники действуют из соображений двойных стандартов, я не исключаю, что могут на словах, как говорится, одно, а на деле другое. Но хотелось бы верить, что слова с делами в данном случае не разойдутся", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий считает, что нужно не только прекратить военные учения на период Олимпиады, но и вовсе отказаться от провокационных для КНДР действий.

"А так, это можно, конечно, приветствовать… Их действия направлены на деэскалацию напряженности хотя бы в этот период времени. Но это один из шагов", — добавил Швыткин.

Последний по времени ракетный пуск КНДР совершила после почти двухмесячной паузы под занавес 2017 года. Тогда многие эксперты отметили, что действия Пхеньяна, безусловно, являются провокацией, но они явились своего рода ответом на внеплановые учения, проведенные в регионе США и союзниками. Российская сторона, поддержав в ответ новые санкции в отношении КНДР, тем не менее призвала все стороны воздерживаться от дальнейших действий, способных привести к эскалации.