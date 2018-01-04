Багдад пообещал выплатить зарплату служащим в Иракском Курдистане

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Иракское правительство выплатит зарплаты служащим в автономном Иракском Курдистане, заявил на встрече с курдскими политиками премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Сайт премьера сообщил, что аль-Абади в четверг принял в Багдаде делегацию нескольких курдских партий. Представители каких именно партий встретились с премьером, не уточняется. В декабре в автономном регионе вспыхнули демонстрации против задержки зарплат.

"Центральное правительство продолжит выплачивать заработную плату служащим в Иракском Курдистане четко и справедливо, согласно точно выработанному механизму", — заявил аль-Абади.

Премьер-министр подчеркнул, что Ирак является единым государством, и благодаря этому единству стране удалось одержать победу над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Он добавил, что на плечах властей лежит ответственность за всех граждан Ирака.

Как сообщил сайт премьера, делегация курдских партий отметила "его мудрость в руководстве битвой против ИГ*", а также заявила о приверженности единому Ираку и решению проблем в рамках действующей конституции, принятой на всеобщем референдуме в 2005 году.

Отношения между Багдадом и курдской автономией обострились в сентябре 2017 года после референдума в Иракском Курдистане о независимости, проведенного без согласия Багдада. В конце декабря в курдской автономии разгорелись акции протеста из-за осложнившейся экономической ситуации, сообщалось о гибели не менее семи человек и ранении 80 в результате столкновений силовиков с демонстрантами. Протестующие подожгли офисы нескольких политических партий, включая штаб ведущей "Демократической партии Курдистана" (ДПК).

На фоне волнений две оппозиционные партии покинули правительство автономии, а также свой пост оставил спикер регионального парламента Юсуф Мохаммед, представляющий оппозиционное движение "Горран" ("За Перемены").

В конце декабря минувшего года издающаяся в Лондоне арабоязычная газета "Аль-Хаят" сообщила со ссылкой на иракские источники, что Багдад и курдская автономия в начале нового года могут начать диалог под эгидой ООН, и усилия по подготовке переговоров прилагает президент страны, курдский политик Фуад Маасум.