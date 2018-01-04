Багдад пообещал выплатить зарплату служащим в Иракском Курдистане

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Иракское правительство выплатит зарплаты служащим в автономном Иракском Курдистане, заявил на встрече с курдскими политиками премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.
"Центральное правительство продолжит выплачивать заработную плату служащим в Иракском Курдистане четко и справедливо, согласно точно выработанному механизму", — заявил аль-Абади.
Премьер-министр подчеркнул, что Ирак является единым государством, и благодаря этому единству стране удалось одержать победу над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Он добавил, что на плечах властей лежит ответственность за всех граждан Ирака.
Отношения между Багдадом и курдской автономией обострились в сентябре 2017 года после референдума в Иракском Курдистане о независимости, проведенного без согласия Багдада. В конце декабря в курдской автономии разгорелись акции протеста из-за осложнившейся экономической ситуации, сообщалось о гибели не менее семи человек и ранении 80 в результате столкновений силовиков с демонстрантами. Протестующие подожгли офисы нескольких политических партий, включая штаб ведущей "Демократической партии Курдистана" (ДПК).
В конце декабря минувшего года издающаяся в Лондоне арабоязычная газета "Аль-Хаят" сообщила со ссылкой на иракские источники, что Багдад и курдская автономия в начале нового года могут начать диалог под эгидой ООН, и усилия по подготовке переговоров прилагает президент страны, курдский политик Фуад Маасум.
* Запрещенная в России террористическая группировка.