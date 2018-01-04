Муж журналистки ВГТРК рассказал подробности депортации супруги из Латвии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Муж корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой, журналист телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев рассказал о депортации супруги из Латвии.

Власти предписали Курлаевой покинуть страну в течение 24 часов, журналистка обвиняется в "угрозе национальной безопасности Латвии". Ее супруг ранее был депортирован из республики с аналогичной формулировкой.

По словам Курлаева, жену отвели в тот же полицейский участок, не объясняя причины задержания. Супруги находились в Латвии на отдыхе, "не по заданию редакции и без оборудования".

"Телефон у нее отобрали в полиции. Собственно говоря, у нее все было точно так же, как и у меня. Пришла полиция с утра, сказала "проследуйте за нами". Мне кажется, даже полицейские, как мне Оля писала, были те же самые", — сказал журналист в интервью телеканалу "360".

Курлаев также подчеркнул, что у жены не было никаких проблем с законом на территории Евросоюза.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" регулярно препятствуют работе российских СМИ. Так, в апреле 2017 года в Эстонию не пустили оператора РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин освещать форум "Открытой России". В 2014 году МИД Литвы без объяснения причин отказал в аккредитации собственному корреспонденту РИА Новости Ирине Павловой.