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В Вильнюсе литовские медики требуют реформы системы здравоохранения

16:0304.01.2018
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© Fotolia / bokstazПанорама Вильнюса. Архивное фотоПанорама Вильнюса. Архивное фото
© Fotolia / bokstaz

ВИЛЬНЮС, 4 янв — РИА Новости. Митинг литовских медиков под названием "Поход последних врачей в аэропорт" проводится в четверг у здания правительства Литвы в Вильнюсе, участники мероприятия требуют от властей повышения заработной платы и реформы системы здравоохранения, сообщает корреспондент РИА Новости.

Президент Литвы Даля Грибаускайте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Митинг литовских медиков стартовал в четверг утром на Кафедральной площади Вильнюса, ближе к полудню митингующие остановились у здания правительства Литвы. В мероприятии приняли участие около тысячи человек, некоторые держали в руках плакаты, на которых видны надписи с хэштегом "Изменениям быть", многие пришли с чемоданами в руках, намекая на то, что из Литвы все чаще уезжают квалифицированные работники.

После митинга, врачи пообещали символически направиться в вильнюсский аэропорт. Основной проблемой сегодняшнего дня, по словам митингующих, является низкое государственное финансирование так называемых "резидентов" — молодых людей, окончивших медицинские вузы и проходящих стажировку.

"Резиденты получают финансирование от государства, но эта выделяемая сумма не достигает даже минимальной заработной платы. Самое интересное, что человек проходящий стажировку, получает деньги, на которые невозможно прожить, семь лет человек учился, а денег не видит", — сказал РИА Новости председатель конфедерации профсоюзов Литвы Артурас Черняускас.

Он отметил, что огромное количество литовских медиков в последнее время уезжают из страны. "Конечно, когда правительство не заботится о тебе, остается один выход — уехать". Говоря о требованиях митингующих, Черняускас пояснил, что врачи требуют "нормальных условий труда, повышения заработной платы" и что "даже в Латвии медики получают больше".

По данным министерства здравоохранения Литвы, заработные платы стажирующихся врачей с января этого года повысились на 10%, зарплата младшего стажера увеличивается с 390,5 до 463,75 евро, а старшего – с 497 до 530 евро.

Премьер-министр, в свою очередь, сообщил журналистам в четверг в здании правительства, что данный митинг является политической акцией. А министерство здравоохранения пообещало, что к вопросу повышения заработных плат стажирующихся медиков вернется на весенней сессии парламента.

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