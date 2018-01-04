Вопрос о нарушениях ВСУ перемирия в Донбассе поднимут на встрече с СММ ОБСЕ

БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости. Вопрос о нарушениях перемирия в Донбассе с украинской стороны будет поднят на встрече с руководством СММ ОБСЕ через две недели, заявил журналистам на Украине действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия

"Мониторинговая миссия постоянно сообщала о том, что нарушения перемирия происходят также и с украинской стороны. Поэтому мы были бы очень рады встретиться с представителями СММ сегодня. Мы бы опросили руководство миссии, по-прежнему ли нарушения перемирия происходят с обеих сторон. Теперь мы должны сделать это через 14 дней", — сказал министр, заявление которого транслировал телеканал N24.

Он добавил, что запланированная ранее поездка на участок линии разграничения в районе Мариуполя отменена из-за погодных условий.

Габриэль добавил, что политические переговоры с украинской стороной были проведены в среду. Он находится с визитом на Украине 3-4 января. Как заявили ранее в МИД ФРГ, в четверг Габриэль вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным должен был посетить участок линии разграничения в районе Мариуполя, встретиться там с сотрудниками СММ ОБСЕ.