Глава МИД Турции выступил против вмешательства Израиля и США в дела Ирана

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил против вмешательства Израиля и США во внутренние дела Тегерана после заявлений руководства двух стран о поддержке протестующих, вышедших на улицы иранских городов.

"Есть только два политических деятеля (в мире), которые поддерживают протестующих: (президент США Дональд) Трамп и (премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху. Мы против такого вмешательства. Вам может не нравиться режим в Иране, но смена правительств происходит посредством выборов", — приводит заявление министра издание Hurriyet.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил поддержку властям Ирана. Эрдоган заявил, что согласен с заявлением Роухани, признавшим право граждан выражать свой протест при соблюдении законов страны.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.