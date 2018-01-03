Российское посольство поможет семье погибшей в Брюгге женщины

БРЮССЕЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Бельгии помогает с оформлением документов семье россиянки, погибшей в результате несчастного случая в Брюгге на Новый год, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

Ранее сообщалось, что российская туристка погибла после падения на катке в новогоднюю ночь.

"Мы в постоянной связи с семьей погибшей. Несчастный случай произошел в Брюгге 1 января. Оказали консультативную поддержку и будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов", — сказал собеседник агентства.

По данным издания Nieuwsblad, во время катания на льду женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание, однако позднее после обследования врачей отказалась от госпитализации. На следующее утро россиянку доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она скончалась.