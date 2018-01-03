МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы обнаружили нарушения в проведении ФБР расследования по делу об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон частного сервера для служебной переписки, пишет газета Hill.
"Заметная масса информации, которая была должным образом засекречена на момент ведения переписки, говорит за версию о том, что участники переписки проявили огромную беспечность при обращении с этой информацией", — привел выдержку из документа ФБР один из собеседников газеты.
По словам конгрессменов, в некоторых документах ФБР указано, что еще одним доказательством преступного характера действий Клинтон служит признание одного из ключевых свидетелей в даче ложных показаний. Свидетель был сотрудником компании, которая осуществляла обслуживание использовавшегося Клинтон частного почтового сервера. Он удалил архив сообщений экс-госсекретаря после того, как конгресс запросил предоставить архив для расследования.
Кроме того, следователи подтвердили конгрессменам, что ФБР начало готовить заявление, признававшее Клинтон невиновной, еще до допроса 17 ключевых свидетелей, в том числе самой Клинтон, а также не заручившись доказательствами, опровергающими свидетельства вины бывшего госсекретаря. "Делать выводы до допроса ключевых свидетелей и самого фигуранта нарушает самые базовые условия хорошего расследования", — заявил один из законодателей.
Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.