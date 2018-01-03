МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы обнаружили нарушения в проведении ФБР расследования по делу об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон частного сервера для служебной переписки, пишет газета Hill.

По словам конгрессменов и членов следственной группы, в распоряжении следователей оказались ранее неизвестные документы, содержащие письменные свидетельства, которые указывают на убежденность сотрудников ФБР в наличии доказательств нарушения законов бывшим госсекретарем и ее помощниками.

"Заметная масса информации, которая была должным образом засекречена на момент ведения переписки, говорит за версию о том, что участники переписки проявили огромную беспечность при обращении с этой информацией", — привел выдержку из документа ФБР один из собеседников газеты.

По словам конгрессменов, в некоторых документах ФБР указано, что еще одним доказательством преступного характера действий Клинтон служит признание одного из ключевых свидетелей в даче ложных показаний. Свидетель был сотрудником компании, которая осуществляла обслуживание использовавшегося Клинтон частного почтового сервера. Он удалил архив сообщений экс-госсекретаря после того, как конгресс запросил предоставить архив для расследования.

Законодатели заявили, что бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб на закрытом выступлении перед конгрессменами признал нарушение обычной практики ведомства в данном расследовании. Обычно сбор доказательств и решение о выдвижении обвинений поручается разных группам ФБР. Сбором доказательств занимаются сотрудники на месте, то есть в данном случае он должен был быть поручен отделению в Нью-Йорке, где был зарегистрирован использовавшийся частный сервер. В деле о переписке Клинтон и за расследование, и за выдвижение обвинений отвечала небольшая группа сотрудников в Вашингтоне.

Кроме того, следователи подтвердили конгрессменам, что ФБР начало готовить заявление, признававшее Клинтон невиновной, еще до допроса 17 ключевых свидетелей, в том числе самой Клинтон, а также не заручившись доказательствами, опровергающими свидетельства вины бывшего госсекретаря. "Делать выводы до допроса ключевых свидетелей и самого фигуранта нарушает самые базовые условия хорошего расследования", — заявил один из законодателей.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.