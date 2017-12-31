Президент Азербайджана рассказал о Карабахе в новогоднем обращении

БАКУ, 31 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение карабахского конфликта остаётся главной задачей внешней политики страны и выразил надежду на урегулирование конфликта мирным путём.

Алиев в воскресенье обратился с видеообращением в связи с Днём солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

"Главная цель нашей внешней политики — карабахское урегулирование. Хотя и нет результата в переговорном процессе, но наши позиции усилились в этом вопросе в 2017 году. Вся мировая общественность признает Карабах территорией Азербайджана. Надеюсь, что нам удастся найти решение конфликта мирным путём",- сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что страна добилась поставленных целей и задач в 2017 году.

"Там где нет стабильности, не может быть развития. Расширились наши международные отношения. Увеличивается число стран, которые хотят с нами сотрудничать. Наши отношения с соседями развиваются", — подчеркнул глава республики.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.